Ettevõtjad tuleks riigile appi: inimesed ei tohiks piirangute all kannatada puuduliku vaktsineerimise logistika tõttu

Ettevõtjad leiavad ka, et suuremate tööandjate juures on mõistlik ja kiirem vaktsineerida töötajaid kohapeal ning siin on tööandjad valmis appi tulema, kui riik seda võimaldab. „Teenindus või tootmisettevõttes oleks korraga võimalik vaktsineerida suur hulk inimesi ning seeläbi oleks positiivne mõju märkimisväärne. On ainult aja küsimus, kui tekivad suured töökohapõhised kolded. See tähendab, et mitte kümned, vaid sajad inimesed jäävad korraga töölt eemale ning see paneb tõsiselt ohtu oluliste teenuste tagamise," toonitas Realo. Tema sõnul on massvaktsineerimise puhul suureks mõjutajaks ka ligipääsetavus. On asukohti, kus tööandja oma töötervishoiuteenuse osutajaga suudab tagada mugavama ligipääsetavuse ja seda just maakohtades.