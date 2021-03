Funderbeam kaasab raha omaenda platvormi kaudu

Funderbeami investeerimisvooru juhtinvestoriks on Ameerika Ühendriikide riskikapitalist Tim Draper , kes on tuntud Baidu, Hotmaili, Skype'i, SpaceXi ning Tesla varajase faasi investorina.

Funderbeami asutaja ja juhi Kaidi Ruusalepa hinnangul on kõige ressursimahukam töö tehtud - ehitatud valmis tehnoloogia, mis võimaldab mahtudes kasvada ja kindlustatud tegevuslitsentsid. „Funderbeam on loonud midagi unikaalset, võimaldades investeerida rahvusvahelistesse kasvuettevõtetesse ja teiselt poolt investeeringutega järelturul kaubelda. Meie tehnoloogia ja juriidiline struktuur, sealhulgas tegevuslitsentsid rahvusvahelistes finantskeskustes, on äratanud paljude suurte turuosaliste huvi. Meie eesmärk on kasvada rahvusvaheliseks kasvuettevõtete turuplatsiks ja viimased numbrid võimaldavad meil uskuda, et oleme sinnapoole teel," rääkis ta.

Funderbeam teenindab investoreid 128 riigist üle maailma ja ettevõtteid Euroopast ja Aasiast. Funderbeami järelturul on kaubeldud enam kui 12 miljoni euro väärtuses investeeringutega ja viimaste kuude järelturu kauplemismahud on igakuiselt 2 miljoni euro kandis. Funderbeami järelturg on unikaalne oma 24/7/365 teenuse poolest, pakkudes arveldust 10 minutiga. Järelturul saavad investorid jälgida turu infot ja tehinguid reaalajas, suhelda ettevõtetega ja teiste investoritega üle maailma ning jälgida oma portfelli.

Funderbeam Venture Index, mis kajastab järelturul kaubeldavaid investeeringuid, on kasvanud 1 300 punktilt 2 376 punktile ehk ligikaudu 80% viimase kuue kuu jooksul. Funderbeam on asutatud 2013. aastal. Ettevõttel on kontorid Tallinnas, Londonis, Kopenhaagenis, Zagrebis ja Singapuris, kus töötab kokku 33 inimest.