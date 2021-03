Funderbeam kaasab raha omaenda platvormi kaudu

Funderbeami investeerimisvooru juhtinvestoriks on Ameerika Ühendriikide riskikapitalist Tim Draper , kes on tuntud Baidu, Hotmaili, Skype'i, SpaceXi ning Tesla varajase faasi investorina.

Funderbeami asutaja ja juhi Kaidi Ruusalepa hinnangul on kõige ressursimahukam töö tehtud - ehitatud valmis tehnoloogia, mis võimaldab mahtudes kasvada ja kindlustatud tegevuslitsentsid. „Funderbeam on loonud midagi unikaalset, võimaldades investeerida rahvusvahelistesse kasvuettevõtetesse ja teiselt poolt investeeringutega järelturul kaubelda. Meie tehnoloogia ja juriidiline struktuur, sealhulgas tegevuslitsentsid rahvusvahelistes finantskeskustes, on äratanud paljude suurte turuosaliste huvi. Meie eesmärk on kasvada rahvusvaheliseks kasvuettevõtete turuplatsiks ja viimased numbrid võimaldavad meil uskuda, et oleme sinnapoole teel," rääkis ta.