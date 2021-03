Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät: Pandeemia nihutas (e-)piire

See kõik nõuab järjest suuremat turundustegevust. Pandeemia alguses, aasta tagasi, kasvas e-kaubandus kordades. Näiteks 2020. aastal liikus Eestis pakiautomaatidesse üle 9 miljoni paki, mida on tervelt 4 miljonit pakki rohkem kui 2019. aastal. Statistikaamet tõi äsja välja, et ainuüksi käesoleva aasta jaanuaris on 100% e-kanalites müüjate ehk ettevõtete, kes tegutsevad posti ja interneti teel, müük kasvanud 48%. Lisaks on Eesti turule tulnud palju rahvusvahelisi suuri tegijaid. Kui alustad e-kanalis müümist, ei konkureeri sa koduturu, vaid automaatselt kogu maailmaga. Oluline on meeles pidada, et e-kanalis ei tule tarbija sinu, vaid sina pead minema tema juurde – mis tähendab aktiivset turundustegevuse vajadust.

Kas sinu kanal on aga mobiilis kohanduv?

Kaks asja, mis on tugevalt pandeemia ajal aastaga kallinenud, on reklaamikulutuste hind ja kanalid. Sotsiaalmeedia on olulisem kui kunagi varem, sellele ei vaidle vastu ükski edukas e-poodnik. Kuid suurenenud konkurentsis on kallinenud ka reklaamihind ning märgatavus. Rääkides mitme suurema digimeedia agentuuriga kinnitatakse kui ühest suust, et klienditeekond on pikenenud ja isegi kordades. Enam ei piisa 1–2 korda reklaami näitamisest, vaid peab pidevalt ja kogu aeg pildis olema. Kindlasti võib väita, et enam ei kehti lause „mobile first“, vaid „mobile only“. Ehk enamik esmasest sinu e-äri või veebilehe vaatamisest algab telefonist. Lisaks on olulisemad kui kunagi varem kvaliteetsed pildid ja tootekirjeldused. Guugeldades vaadatakse tihtipeale kuvatud pilte ja klikatakse sellele, mis „ägedam“ tundub. Seda tehakse rohkem, kui klõpsatakse lihtsalt kodulehe aadresse läbi.

Tarbija on muutunud pandeemias ka kannatamatuks ja tahab toodet kohe kätte