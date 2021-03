Ettevõtete päästeplaani hind aina tõuseb. Valmistatakse ette lisaeelarvet

Valitsus on otsustanud ettevõtteid taas töötukassa kaudu aidata. Kevadel oli see edulugu, samal ajal kui näiteks KredExi meetmed kukkusid läbi. Pandeemiast enim puudutatud sektoritele on toetusi lubatud juba mõnda aega, kuid pidevalt on takistuseks nimetatud olukorra pidevat eskaleerumist ja aina lisanduvaid piiranguid. Eelmise nädala neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Kaja Kallas järjekordsetest piirangutest teatades, et toetusmeetmeid ei ole, sest valmistuti piiranguid laiendama. Käesoleva nädala esmaspäeva õhtul koos olnud töötukassa nõukogu käis välja kaks plaani, millest tõenäoliselt peab käiku minema teine. See oligi mõeldud selleks, kui piiranguid peaks laiendatama. Eile õhtul neid laiendatigi. Kes saavad abija kes jäetakse kõrvale?