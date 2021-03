Ülemiste keskuse juht värsketest piirangutest: see ei ole kellegi lahendus. Koolid on viiruse pesad

Pärnitsa sõnul võtsid keskused enda peale suured kohustused ning on veider, et nüüd, nii ruttu, valitsus taas nende tegevust „nudima hakkas". Keskuse juht toonitab, et Lätis prooviti sarnast lahendust ja see ei parandanud olukorda üldse.

„Tõime sisse turvamehed, maskide kontrolli, piirasime istumisalad. Nüüd valitsuselt selline käik. Me võiks nüüd turvamehed ära võtta, aga me ei tee seda. Matslik on see ja üle pingutatud. Ma saan aru, et tervishoid on oluline, aga me ei ole alanud nädala tulemusi veel nägemagi hakanud. Koolid peavad kinni olema. See on küll halb, aga need on ohtlikud kohad. Tütar mul käib koolis ja seal sai terve klass nakkuse. Noored elavad selle õnneks kergemalt üle. Kaubanduskeskused on suured, siin on hea ventilatsioon," seletab Pärnits.