Ülemiste keskuse juht värsketest piirangutest: see ei ole kellegi lahendus. Koolid on viiruse pesad

Pärnitsa sõnul võtsid keskused enda peale suured kohustused ning on veider, et nüüd, nii ruttu, valitsus taas nende tegevust „nudima hakkas". Keskuse juht toonitab, et Lätis prooviti sarnast lahendust ja see ei parandanud olukorda üldse.

„Tõime sisse turvamehed, maskide kontrolli, piirasime istumisalad. Nüüd valitsuselt selline käik. Me võiks nüüd turvamehed ära võtta, aga me ei tee seda. Matslik on see ja üle pingutatud. Ma saan aru, et tervishoid on oluline, aga me ei ole alanud nädala tulemusi veel nägemagi hakanud. Koolid peavad kinni olema. See on küll halb, aga need on ohtlikud kohad. Tütar mul käib koolis ja seal sai terve klass nakkuse. Noored elavad selle õnneks kergemalt üle. Kaubanduskeskused on suured, siin on hea ventilatsioon," seletab Pärnits.

Guido Pärnits on nördinud, et selline otsus tehti. Ta ütleb, et tundub kehtivat vana tõde, et kõige kõvem boss on see, kes suudab enim sulgeda. „Olen solvunud. Samas loodan nüüd, et kõiki lüüakse ühe puuga. Bensiinijaamad tuleks ka kinni panna ilmselgelt. On ju automaattanklad. Kellelegi tehakse piirangud, kellelegi mitte. Kaubanduskeskused on ohutumad kui väiksemad poed," kinnitab ta.

Puudub solidaarsus

Pärnits räägib ka kümnetest tuhandetest inimestest, kes on kaubanduskeskustega seotud ning kes nende tõttu tööd saavad.

„Oleks siis, et kohe öeldakse, et kompenseeritakse. Riigid, kus on suuremaid sulgemisi tehtud, neil on ka meetmed kohe käsi-käes käinud. Siin ei ole midagi keerulist ka. Selge on, et käibed on kukkunud. Renti peab aga maksma. Miks ei võiks hakata pankadele ütlema, et nad sel ajal ettevõtted rahule jätaks? Et meie riigina ei lase neil teenida, olge mehed, jätke nad selleks hetkeks rahule," toob Pärnits välja.