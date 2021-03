Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskuste juhile tulid tänased piirangud ootamatult: "toetusmeetmed on vajalikud"

Maaroos räägib, et ei osanud nii kiirelt rangemaid piiranguid oodata, sest kaubandussektori eneseregulatsioonikokkulepe on endiselt võrdlemisi värske.

Maaroos nendib, et nädalavahetustel käive ilmselgelt langeb, kuid see-eest võib see tõusta tööpäevadel. Siin näeb Maaroos ka võimalikku murekohta. Varem oli valitsusel põhimõte, et mida kauem on poed avatud, seda paremini on külastajad hajutatud. Seevastu nüüd on oht, et nädala sees, eriti reede pärastlõunal, võib poodides kitsaks minna.





Maaroos lisab ka, et piirangute täpne mõju poodidele oleneb võrdlemisi tugevalt konkreetsest asukohast. Mõningates kaubanduskeskustes on nädalavahetustel päevas 30-40 protsenti rohkem kliente kui nädala sees. Vastupidise näitena toob ta aga välja Maaroos lisab ka, et piirangute täpne mõju poodidele oleneb võrdlemisi tugevalt konkreetsest asukohast. Mõningates kaubanduskeskustes on nädalavahetustel päevas 30-40 protsenti rohkem kliente kui nädala sees. Vastupidise näitena toob ta aga välja Kristiine keskuse , mille külastatavus on igal nädalapäeval võrdlemisi sarnane.