Tanel Kiik kaubanduskeskuste täielikust sulgemisest: meil on see käik veel varuks

"Loogika see, et soetada neid tooteid, mis eluks vajalikud," märkis ta. Nimelt on nädalavahetustel edaspidi avatud lisaks toidupoodidele näiteks ka lemmikloomakauplused, apteegid ja prillipoed. Minister rõhutas, et niisama poodlemine ja kogu perega kaubanduskeskustesse minek peab ära jääma. "Pole aeg vaadata, kas vaja ühte, teist või kolmandat asja."

Teadusnõukoda on soovitanud ka täielikku kaubanduskeskuste sulgemist, miks seda ei tehtud? Kiik tõdes, et sel teemal arutati valitsuses pikalt eelmisel nädalal ning ka täna. "Meil on see käik veel varuks," märkis ta, et kõik oleneb, kuidas viirusepuhang kontrolli alla saadakse.