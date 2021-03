Uuring: eestlased ei tea inflatsiooni suurust ja kiputakse arvama, et hinnad ainult tõusevad

Ligi 40 protsenti Eesti elanikest arvas, et tarbijahinnad eelmisel aastal tõusid, kuigi tegelikult langesid hinnad 0,4 protsenti, näitab SEB veebruaris toimunud kiiruuring. Siiski teadis veerand küsitlusele vastanud II pensionisamba omanikest, et nende valitud fondi tootlus lõi mullu inflatsiooni.

Tervelt 46 protsenti vastanutest ei osanud öelda, kui palju muutus tarbijahinnaindeks 2020. aastal. Vastanutest 21 protsenti arvas, et see kasvas üle kahe protsendi ning 18 protsendi arvates jäi kasv alla kahe protsendi. Vaid 11 protsenti vastanutest vastas õigesti, uskudes et tarbijahinnad langesid mullu kuni kaks protsenti ning neli protsenti oli seisukohal, et hinnad odavnesid üle kahe protsendi.