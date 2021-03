FOTOD ja VIDEO | Pealinna jõulukuusk viidi Saaremaale, kus sealne joogitootja ta pudelisse pistab

„Meil on sel aastal neid kuuski päris palju,” rääkis Lahhentagge kaasasutaja Tarmo Virki. Tallinna Raekoja platsi kuusk on viimane selleaastane linna jõulukuusk, mis Saaremaa joogitootja nüüd juba traditsiooniliseks saanud aktsiooni raames kuusemaitselise tooniku valmistamiseks kokku kogub.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul kaunistas seekordne jõulupuu rohkem kui kolme kuu vältel Raekoja platsi, elades seal nö mitu elu üle. Jõulukuusk toodi Raekoja platsile 21. novembril ja seisis seal jõuluehteis alates 27. novembrist. Aastavahetuse eel kujundati platsil kuusegruppidest võlumets ning 23. jaanuaril avati samas rukkililleõit kujutav kuuselabürint, mis dekoreeriti vabariigi aastapäevaks sinimustvalgete lintidega.

Haukanõmm rõhutas, et nüüd saab see puu veel kord uue otstarbe ja seda mitte lihtsa põletusmaterjalina. „Talve väga edukalt üle elanud kuuse okste vastu tundis huvi Saaremaa väikefirma Lahhentagge, et valmistada kuuseokastest karastusjooki. Võimsast tüvest saavad aga suured tulepakud,” lisas Kesklinna vanem. Viimased lähevad suve lõpus Inglirannas muinastulede öö käigus lõkkematerjalina käiku.

Seekord ka ühe Läti linna jõulupuu

Tallinna Raekoja jõulukuusk lisandub sel aastal nii Kuressaare, Kärdla, Rakvere kui ka Jurmala linnade jõulukuuskedele. „Jurmala kuuse toomine käis tänapäevastes oludes nii, et meie Läti esindaja pakendas selle pappkarpidesse ja saatis need karbid Saaremaale,” märkis Virki.

Kuna Lahhentagge on viimasel ajal hakanud Läti turu suunal rohkem tööd tegema, siis otsiti tükk aega, millise Läti linna kuuske saaks tooniku tooraineks kasutada. „Kuna Riia andis oma kuuse loomaaiale, siis Jurmala oli selline meeldiv valik,” märkis Lahhentagge kaasasutaja.

2016. aastal tegevust alustanud ja 2017. aastal oma esimese džinniga välja tulnud Saaremaa joogitootja jaoks on see juba kolmas aasta, kus erinevate jõulukuuski kokku kogutakse, et neile tooniku kaudu uus elu anda.