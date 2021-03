Pea silmas! Neli kõige olulisemat tegurit uue kodu valimisel

Asukoht ja keskkond

Üks olulisemaid tegureid kinnisvara valikul on asukoht. Kui tegu on tulevase koduga, siis on eriti oluline uurida, milline on võimalikku uut elukohta ümbritsev taristu – kas läheduses on ühistranspordipeatusi, kui kaugel asuvad lasteaed, kool ja kauplused. Autoomanikele on kindlasti oluline tutvuda parkimisvõimalustega.

Vaadake üle ka see, kui korras on lähiümbrus ja hoov, milline on üldine müra- ja saastetase. Kui võimalik, proovige rääkida ka naabrite või ühistuga. Nii võite saada müügiks oleva objekti kohta rohkem lisainfot ning uurida, mis neile siinses asukohas meeldib ja mis võib probleeme tekitada.

Ehitise seisukord

Veel enne hoone vaatama minemist on kasulik tutvuda maja projektiga. See annab esimese ülevaate nii ehituse eelistest võrreldes teiste sarnaste projektidega kui ka selles tuvastatud probleemidest. Kohale minnes tuleb üle kontrollida seinad ja kandekonstruktsioonid ning veenduda katuse korrashoius. Praod, niiskus ja hallitus on kõik häiresignaaliks, et midagi on halvasti.

Samuti on soovitatav tutvuda hiljuti tehtud ja kavandamisel olevate remonditöödega, sest kui maja regulaarselt ei hooldata, võib see pikemas perspektiivis tuua kaasa suuremaid kulutusi. Korterelamu korrasoleku head indikaatorid on ka trepp ja kelder, jälgige nende seisukorda.

Siseruumide olukord ja varustus

Võimaliku uue koduga tutvumisel tuleb kriitiliselt hinnata ka interjööri. Soovitatav on eelnevalt otsustada, kas soovitakse kohe uude eluruumi kolida või teha remonti, mis nõuab lisakulutusi. Samuti on oluline hinnata, kas kinnisvara vastab ikka sinu vajadustele. Näiteks kas korteris on piisavalt ruume lastele, kes ühel hetkel võivad soovida eraldi tube või siis lisaruumi kaugtöö mugavaks tegemiseks.