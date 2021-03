Tuleohutuse tagamine korruselamutes

Järgmisel ühistukoosolekul võta tuleohutus ühe teemana päevakorda. Palu elanikel suitsuandurid üle kontrollida: kas need on igas korteris olemas ja kas toimivad? Samuti, kas suitsuandureid on piisav hulk. Suitsuandur võiks olla igas magamistoas, elutoas ja esikus. Võta kõne alla tulekustuti ostmine. Kui teie majas on vingugaasi tekke võimalus, räägi vingugaasianduritest.