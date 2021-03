Vingugaas on tuvastatav üksnes anduriga

Vingugaas tekib mittetäielikul põlemisel, enamasti hapnikuvaeses keskkonnas. Ohtlikku ja mürgist gaasi tekitab liiga vara suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või grillahi.

Lõhnatu, värvitu ja maitsetu vingugaas on märkamatu

Mürgistuse saanule tundub nagu algaks viirushaigus. Sümptomid sarnanevad külmetusele, aga kulgevad ilma palavikuta – kergema vingumürgituse puhul nõrk peavalu, iiveldus, oksendamine, väsimus, kuid raskemal juhul tugev peavalu, unisus, kiire pulss, krambid. Väga suure vingugaasikontsentratsiooni korral lisandub teadvusekadu, seiskub hingamine ja süda lakkab löömast.

Osta korralik vingugaasiandur

Korralik vingugaasiandur on:

- Euroopas toodetud;

- töökindel;

- pika elu- ja garantiiajaga (7 kuni 10 aastat)

- kvaliteetse tundliku sensoriga;

- erinevate lisafunktsioonidega (vaigistus, ScanApp, IP44 jne)

- vaba igasugusest patareide vahetamisest.

Sellise omaduste komplektiga vingugaasiandur tagab rahuliku une ja kindla teadmise, et sinu pere on väljaspool ohtu.

Väga hea vingugaasianduri saad TAMREXist. Itaalias toodetud Honeywelli kvaliteetanduris oleva sensori ja toiteallika eluiga on olenevalt mudelist 7 aastat või 10 aastat.

Vingugaasianduri pikk eluiga on terves ulatuses kaetud garantiiga. See näitab, et tootja on oma seadme kvaliteedis kindel ja vastutab selle eest kogu lubatud eluea jooksul.

Ei mingit patareide vahetamist

Mugav on Honeywelli vingugaasianduri juures see, et seadme paigaldamise järel ei pea sellega enam suurt tegelema. Neil on vastavalt andurile sees 7 ja 10 aasta pikkune toiteallikas, mida vahetama ei pea ega tegelikult saagi.

Enamiku teiste anduritega tuleb kord aastas tegeleda: reageerida sellele, et patarei tühjeneb; osta uus patarei; see paigaldada ja siis omakorda andur uuesti kohale asetada. Väga sageli jääb see protsess üsna pikaks ajaks pooleli ja uue patarei ootel andur seisab kapil ega kaitse samal ajal sinu peret.

Vingugaasiandur niiskesse ruumi – IP44