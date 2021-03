Erki Savisaar: pensionikeskuse põhjendused fondimaksete aeglastele ülekannetele on absurdsed

Maksete jupikaupa korraldamine on põhjustanud olukorra, kus loomuliku finantsturu käitumise (ehk ajas osakute väärtuse kasvu) juures on hiljem töödeldud maksete saajad kehvas positsioonis. Nende kontole jõuab lõpuks märksa vähem finantsinstrumente.

Pensionikeskus väitis oma kommentaaris Eesti Päevalehele, et sisuliselt pole süsteemi parandamine isegi nende pädevuses: "Kuna tegemist on paljude osapooltega kokku lepitud äriprotsessiga, siis kogu protsessi läbiviimise kiirus ei sõltu pelgalt pensionikeskuse tehnilisest võimest ja investeeringutest infrastruktuuri."

Savisaare sõnul ongi muude küsimuste kõrval oluline välja selgitada, kas ja kuidas on reguleeritud Pensionikeskuse tegevus raha üle kandmisel.