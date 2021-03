Restoraniärimees Joel Ostrat: uued piirangud tähendavad samahästi kinnipanekut, kummivenitamine ja virelemine jätkub

"Toitlustusäris tähendab lõunasöögi pakkumine – kui sa pole just sellele spetsialiseerunud – minimaalset käivet. See on ausalt öeldes olematu asi numbrites. Maja lahtihoidmine täisrendi ja -personaliga on praegu äritegemisele peale maksmine. Selles suhtes on valitsuse piirangud kavalad täieliku kinnipaneku asemel, et midagi kompenseerima ei peaks, lubati "natuke" lahti jääda." Ostrat ütleb, et näiteks MeatMarketi restorani puhul, mis on keskendunud õhtusöökidele, on tõenäoliselt käibe langus 80 protsendi suurune.

Kas Ostrat kavatseb oma restoranid märtsi lõpuni sulgeda? "Täna pole otsustanud kinnipanekut, aga ma ei välista seda. Me oleme selle ju juba korra eelmisel kevadel läbi elanud. Samas on mul inimesed ju tööl ja palka maksan nii või naa. Seega on siis juba mõttekam hoida ka uksi lahti. Eks me üritame kõigest väest pakkuda lõunasööke ja et õhtusööke pakkuda kaasaostmiseks ja kullerite vahendusel. Gustav kohvikutel on see pluss, et see ongi kohvi-koogi koht, kust saab kõike kaasa osta ja käibelangus on ehk väiksem. Aga tõenäoliselt tuleb siingi poole võrra vähenemine," arutles Ostrat.