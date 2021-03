Mõtled uuesti õppima asuda? Karjäärinõustaja 8 soovitust uuesti kooliminejale

Töötukassa karjäärinõustaja Lemme-Getter Bogatkin räägib, et muutused tööturul näitavad päris selgelt, et mõned töökohad on hakanud kaduma, samas vajatakse teistsuguste oskustega inimesi. Uute oskuste omandamine ja täiendamine tagavad selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi eriti tööalaseid valikuid.