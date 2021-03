10 põhjust, miks peaksid kaaluma isikliku nutipostkasti soetamist

Suures toidupoes käimine võtab päris palju aega. Hea, kui kohe poe juures on õige pakiautomaat, kuhu tellid e-poodidest vajalikke asju. Alati see aga nii ei ole. Toidu tellimine kulleriga on küll lihtne, kuid iial ei tea, kas õnnestub enne kullerit koju jõuda või peab hoopis paar tundi tühja kõhtu kannatama.

Huvitav, kus mu pakk on? „Aga miks see postkontorisse saadeti? Aga ma olin ju terve aeg kodus! Telefon ei helisenud üldse.” Sina oled nördinud ja kõnekeskuse töötaja nõutu, aga tõde ei paista kusagilt.

Küll on praktiline, et toidupoest tellimisel saab täpsustada ajavahemiku, millal soovid oma kauba kätte saada. Sinu kui aktiivse inimese jaoks on aga ajaaknad sageli liiga suured ja vangistavad nii terveks õhtuks toaseinte vahele.

Täna tellin. Homme ei ole kodus. Ülehomme ei ole aega, et sõita postkontorisse või väljastuspunkti linna teise otsa. Tuleb minna laupäeval. Oh üllatust! Kaunis pikad järjekorrad, sest ka teised ei jõudnud oma pakkidele töönädala jooksul järele minna. Aga mis teha. Tuleb oma pooltund ära passida, sest pühapäeval on postkontor hoopis kinni.

Nutikas postkast võtab sinu pakid vastu otse sinu koduukse juures, olenemata sellest, kas oled parasjagu kodus, eemal või teel. Saad korraga kätte nii toidukotid, e-poest tellitud pakid kui ka ajelehed ja kirjad. Postkastil on eraldi lahtrid erinevates suurustes pakkide jaoks.

3. Sa ei pea muretsema ka siis, kui oled pikemalt eemal

Nutipostkasti saab asju tarnida mitu korda päevas. Postkasti ei pea pärast iga kättetoimetamist tühjendama. Teavituse saad muidugi kohe, kui saadetis on kohale jõudnud. Kuna postkastil on lahtreid kolme saadetise jaoks, on see hea lahendus ka puhuks, kui oled ise ära või pikemalt puhkusel.

4. Kontaktivaba üleandmine

Nutipostkasti abiga saad oma tellimused kätte täiesti kontaktivabalt. Sa ei pea kullerilt pakki vastu võttes enam isiklikult alla kirjutama või hakkama otsima puhast näomaski.

5. Sinu pakid on turvalises kohas

ParcelSea nutipostkast on valmistatud tsingitud terasest ning tänu pulbervärvile rooste- ja ilmastikukindel. Võid olla kindel, et see teenib sind aastaid. Postkast on disainitud nõnda, et pakid on kaitstud varguste ja ilmastiku eest.

6. ParcelSea nutipostkast toimib kõigi kullerteenustega

ParcelSea teenus on avatud kõigile kullerteenustele. Saad tellida oma eelistatud veebipoest, ilma et peaksid tarnevõimalusteni jõudes oma meelt muutma ja teises poes nullist alustama. Meie teenuse avatus tähendab ka seda, et kapp on integratsioonivaba ja selle kasutamiseks ei ole vaja spetsiaalset äppi. Kulleritele meeldib see väga ja tarbijatele samuti. Avatus toob kaasa veel ühe eelise – nimelt selle, et kui vanaema tahab sulle oma jalutuskäigu teekonnal õunakooki jätta või sõber laenatud raamatu tagasi tuua, siis on see lihtsamast lihtsam!

7. Isiklik nutipostkast on paindlik, sobib nii koju kui ka ärile

ParcelSea nutipostkast sobib nii eramajapidamistele, paarismajadele, ridaelamutele kui ka ettevõtetele.

8. Nutikas lahendus aitab hoida ka keskkonda