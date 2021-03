Ilveri sõnul tuleb Sokisahtli käibest märkimisväärne osa just nädalavahetustel, mistõttu valitsuse värske otsus on neile suur hoop. Samas nendib Ilver, et ta ei ole endiselt piirangute kohta täpset valitsuse määrust kätte saanud: “Ootame täpsemaid korraldusi ja siis teeme ka lõplikud järeldused.”