Piirangutest puudutatud ettevõtjad ootavad riigilt infot drive-in võimaluse kohta

Tanel Hagel, ettevõtte Dekolust OÜ ning kodutarvete jaemüügiga tegelev kaupluseketi Apelsin juhatuse liige on hetkel veel äraootav. Piirangud on kindlasti kahjulikud, kuid millisel määral, seda näitab tulev nädal. “Nädalavahetused on kõige olulisemad käibe päevad, senimaani on see nii olnud.”

Hagel lisas, et tõenäoliselt tehakse kestuskaupade puhul ostud ära nädala sees. Seda soosib asjaolu, et suur osa inimesi töötab hetkel kodus ning tõenäoliselt jääb rohkem aega sisseostuks. Biomarketi ärijuhi Lembe Orguse sõnul vähendavad piirangud klientide arvu ning uusi piiranguid silmas pidades kukub see arv veelgi. Samas tuuakse ka välja see, et juhuslikke ostjaid on varasemaga võrreldes vähe. Püsiklientuur käib harvem, ostab korraga rohkem ja läbimõeldult.