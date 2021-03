Tööinspektsioon: koondatud töötajal ei tasu tööandja ilusatele lubadustele lootma jääda

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul olid kõige õnnetumas olukorras töötajad, kes arvasid, et nende töötasu vähendatakse tähtajaliselt, mida tööandja võib ühepoolselt teha kolmeks kuuks, ja olid sellega nõus. Pärast selgus, et nad olid allkirjastanud töölepingu muudatused, ja need on juba tähtajatud.

Foto: Jaanus Lensment