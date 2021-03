Ootamatu jõukuse allikas. Eestiski ülipopulaarne ala tõi esinumbrile suure lepingu

McBeth on discgolfi Tiger Woods. Tal on profikarjääri jooksul kogutud 130 võitu ja viis maailmameistritiitlit. Muidugi on ta ka maailma esinumber. Mees ise on üliuhke ning näeb, et selline leping tähendab spordialale palju. See toob mängu tõeliselt maailmakaardile.