Bolt sai järjekordse rahasüsti. Seekord maailmapanga gruppi kuuluvalt korporatsioonilt

IFC investeeringu ja nõustamisteenuse eesmärk on aidata Boltil laiendada teenuste võrgustikku arenevatel turgudel, näiteks Ukrainas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Nigeerias, et parandada neis riikides transporditeenuste kättesaadavust ning luua kohalikele väikeettevõtjatele uusi töökohti.

"Lisaks tänasele IFC investeeringule toetas Bolti möödunud aastal ka Euroopa Investeerimispank. Meie jaoks on väga suur tunnustus, et nii suured ja strateegiliselt olulised rahvusvahelised institutsioonid märkavad väärtust, mida Bolt areneva majandusega riikides loob," ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

"Üks Bolti ja IFC ühistest eesmärkidest on luua rohkem võimalusi naistele - seda nii juhtidena tööle asumiseks kui turvalisele ja taskukohasele transporditeenusele ligipääsu hõlbustamisel," rääkis Villig. Bolt tutvustas hiljuti Lõuna-Aafrika Vabariigis vaid naistele mõeldud sõidukategooriat, mille eesmärk on viia kokku naissoost kliendid ja juhid, et suurendada nende turvatunnet teenuse pakkumisel ja kasutamisel.