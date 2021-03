Veriff alustab esimest koostööd Aafrikas

Tegemist on Veriffi jaoks esimese koostööga Aafrikas. Nii Veriff kui Nala on San Franciscos asuva kiirendi Y Combinator vilistlased.

Personaalset finantsteenuste rakendust NALA kasutab Tansaanias enam kui 250 000 inimest. Ettevõte keskendubki just Aafrika diasporaa vajadustele ning nende missiooniks on kõrvalda varjatud barjääre, mis takistavad Aafrika kogukonnal saada turvaline ja mugav ligipääs traditsioonilistele finantsteenustele. NALA otsus teha koostööd Veriffiga on samm edasi tagamaks kõigile võrdne juurdepääs finantsteenustele.

NALA tegevjuht Benjamin Fernandes: „Üle 70% Aafrikasse saadetavatest rahaülekannetest on endiselt sularahas, samas rohkem kui 85% finantsasutustest on võimelised tegutsema ka digikanalites. Me tahame lahendada valupunktid, mis piiravad näiteks Ühendkuningriigi Aafrika kogukonna inimeste ligipääsu digitaalsetele finantstööriistadele. See on eriti oluline nüüd, mil ühiskond seab digitaalsed lahendused esimesele kohale tehes rohkem online-tehinguid kui eales varem. Põnev ja julgustav on näha Veriffi proaktiivseid samme, et luua kõiki kaasav isikusamasuse tuvastamise protsess. See oli ka üks oluline aspekt, mis paistis nende puhul silma, kui valisime endale partnerit ‘tunne oma klienti’ põhimõtte täitmiseks.”

Veriffi kaasasutaja ja tootejuht Janer Gorohhov: „Meie tehnoloogia suudab tuvastada üle 9 000 erineva isikut tõendava dokumendi enam kui 190 riigist, sealhulgas rohkem kui 50-st Aafrika riigist. Veriffi oskusteave võimaldab lahendada identiteedi kontrollimisega seotud probleeme erinevatel tasanditel. Kasutame mitmekülgseid andmekogumeid, et pidevalt oma mudeleid täiustada eesmärgiga muuta näotuvastuse kontroll üha täpsemaks, olenemata rahvusest või dokumendi päritolust.”

Veriff on loonud kohanemisvõimelise otsuste langetamise lävendi, et õiglasemalt hinnata madala kvaliteediga isikut tõendava dokumentide pilte ja vältida sellest põhjustatud verifitseerimise otsuste kallutatust. Kui automatiseeritud otsus on mingil põhjusel ebaselge, siis on Veriffil vastava koolituse läbinud erinevatest rahvustest spetsialistide tiim, kes vaatavad protsessi manuaalselt üle. See võimaldab näotuvastusprotsessis spetsialiseerumist, valdkonnateadmisi, täpsust ja kiirust — just olukorras, kus kõik algoritmid pole lõplikud.