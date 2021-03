LUGEJA KÜSIB | Kes vastutab, kui kortermaja välisuksel ei ole viidet trepikojas asuvatele korteritele?

Mardi lisas, et soovitab kõigil ühistutel kindlasti hoolitseda selle eest, et nii hoone kui ka trepikojad oleks korralikult märgistatud, et ei tekiks asjatut segadust ja näiteks kiriitilisel hetkel ei jääks inimene hädavajaliku abita. "Korteriomanikud peaks hoolitsema selle eest, et tema korteriuksel oleks number ja töötaks uksekell," lisas ta.