Soomes kardetakse nüüd Eestist ilma koroonatesti nõudeta saabuvaid veokijuhte

Laevafirmad tegutsevad Soome tervise ja heaolu instituudi (THL) juhiste järgi. Need näevad ette, et tõendit ei nõuta logistikavaldkonna autojuhtidelt, kelle jaoks oleks testinõue Soome saabumisel THL-i sõnul praktikas ületamatu takistus.

„Soome tuleb välismaalt palju ka kriitilisi kaupu. Pandeemia algusest peale on leitud, et Soome peab püsima toimimas ja et kaubaliikluses ei tohi häireid tekkida,” ütles THL-i professor Hannu Kiviranta.

„Professionaalsetele autojuhtidele on antud piiriületuskohtades juhiseid Soome hügieenikäitumise kohta. Professionaalsete autojuhtide jaoks kasutusel olnud juhiseid ollakse just uuendamas. Selle eesmärk on muu hulgas see, et autojuht püsiks võimalikult pikalt eneseisolatsioonis oma sõiduki kabiinis. Näiteks püütakse nii minimeerida nakatamisriski, mis on loomulikult olemas,” ütles Kiviranta.