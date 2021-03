Soomes kardetakse nüüd Eestist ilma koroonatesti nõudeta saabuvaid veokijuhte

Laevafirmad tegutsevad Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) juhiste järgi. Need näevad ette, et tõendit ei nõuta logistikavaldkonna autojuhtidelt, kelle jaoks oleks testinõue Soome saabumisel THL-i sõnul praktikas ületamatu takistus.

„Soome tuleb välismaalt palju ka kriitilisi kaupu. Pandeemia algusest peale on leitud, et Soome peab püsima toimimas ja et kaubaliikluses ei tohi häireid tekkida,” ütles THL-i professor Hannu Kiviranta.

Kiviranta sõnul võiks testitulemuse nõudmine veokijuhtidelt tekitada sadamates ummikuid ning kahjustada tõsiselt riknevate ja ka muude kaupade liikumist Soome.

„Professionaalsetele autojuhtidele on antud piiriületuskohtades juhiseid Soome hügieenikäitumise kohta. Professionaalsete autojuhtide jaoks kasutusel olnud juhiseid ollakse just uuendamas. Selle eesmärk on muu hulgas see, et autojuht püsiks võimalikult pikalt eneseisolatsioonis oma sõiduki kabiinis. Näiteks püütakse nii minimeerida nakatamisriski, mis on loomulikult olemas,” ütles Kiviranta.

Helsingi linna tervishoiuteenuste juht Leena Turpeinen ütles varem Ilta-Sanomatele, et osa veokijuhtidest käib sadamas testimas, kuigi seda neilt ei nõuta.

Nii Tallinki kommunikatsioonijuht Marika Nöjd kui ka Viking Line’i teavitusjuht Johanna Boijer-Svahnström ütlesid, et teistelt reisijatelt küsitakse asjakohaseid tõendeid enne laevale minekut. See praktika on olnud THL-i soovituse järel kasutusel alates eelmisest teisipäevast. Koroonatesti tulemus võib olla maksimaalselt 72 tundi vana.

Eelmisel nädalal saabus Helsingi sadama kaudu Eestist laevaga Soome kokku umbes 12 000 reisijat. Nende hulgas on ka niinimetatud päevareise tegevad reisijad, kes ei pruugi Tallinnas maal käia.

Alates 27. jaanuarist võib välismaalt Soome saabuda vaid vältimatutel põhjustel, mis on näiteks ühiskonna toimimise või varustuskindluse seisukohalt tähtsad tööd või vältimatud perekondlikud asjad.

Näiteks Eesti ehitusmehi selliste vältimatute tööde tegijateks ei loeta, mis on Nöjdi sõnul reisijate arvu vähendanud.