Swedbank toob Eestisse veel neli uut väikeste tasudega investeerimisfondi

Swedbank Robur Savings Funds on fondifondid, mis on tasakaalustatult kokku pandud Roburi indeksfondide baasil, hajutades riske nii erinevate regioonide kui ka sektorite vahel.

Swedbank Roburi eesmärk on teha pikaajalisi investeeringuid vastutustundlikesse osalustesse, millel on globaalsel tasandil head väljavaated ja potentsiaali struktuurseks kasvuks. Roburi investeerimisfilosoofia on rajatud fundamentaalanalüüsile ja riskikontrollile. Nagu kõik teised Swedbank Roburi investeerimisfondid, on ka Savings Funds fondide tegevus kooskõlas Swedbanki jätkusuutliku väärtusloome põhimõtetega. Kõigi Roburi fondide strateegia järgib rangelt 2015. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkuleppeid.