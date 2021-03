Vaktsiinipõuas ajab jalgu alla vaktsiinide must turg

Nii teatas Euroopa Pettusvastane Amet veebruaris avaldatud raportis, et mitmetele Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusliikmetele ja tervisesektori tippametnikele on liginenud eravahendajad, kes väidavad, et neil on võimalik pakkuda näiteks Indias, Aafrikas või Lõuna-Ameerikas toodetud vaktsiini.