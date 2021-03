TABEL | Teisest pensionisambast lahkumise tempo on taaskord kiirenenud

Võrreldes möödunud nädalaga on raha väljavõtjate arv kasvanud 6947 inimese võrra. See tähendab, et sambast lahkumise avalduste esitamise tempo on võrreldes eelneva nädalaga veidi kasvanud. Nädal varem esitati 6188 teisest sambast raha väljavõtmise avaldust.