Kaugtööd teeb Eestis rekordarv inimesi. Üle kahe kolmandiku eestlastest on osaliselt või täielikult kodukontoris

“Hea on näha, et tööandjad on käitunud mõistlikult ja kodukontorist töötamist võimaldatakse väga laialdaselt – osaliselt või täielikult on kaugtööl 67% vastanud töötajatest. Kaugtöö võimaldamist peavad oluliseks veel enamad, 86% töövõtjatest ja 88% tööandjatest, aga reaalsuses ei ole nii suurel määral kodukontori võimaluse pakkumine arusaadavatel põhjustel võimalik.”, räägib CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires. “Ka vastustest koorub, et 20% töötajate jaoks ei ole viiruskriis töökorraldust eriti muutnud.” täiendab ta.