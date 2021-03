FOTOD | Pärnusse rajatava Lidli kaupluse ehitus on lõpusirgel

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti esinduse juhataja Tarmo Mutso on veendunud, et Lidli tulekul on positiivne mõju Eesti jaeturule. Lisaks muutub tootevalik kohalike tarbijate jaoks mitmekesisemaks. Teiste riikide kogemused näitavad, et ka tööturul on oodata positiivseid muutusi nii töötingimuste kui palgataseme osas.