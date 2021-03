Värsked sõnumid. Ettevõtjad saavad leevendust, kuid lahendust ei paista ühele olulisele probleemile

„Sihtisime neid, kes on piirangutest vahetult puudutatud," ütles Peterson. Laiem plaan ehk väga paljude toetamine oleks maksma läinud 65 miljonit eurot kuus, kuid täna joonistas nõukogu kava, millele kulub 37,9 miljonit eurot. Selle peab valitsus veel kinnitama. Vaja on ka lisaraha, sest varem on töötukassast tulnud sõnum, et 20 miljonit oleks neil endal panna, ülejäänu peab tulema valitsuse otsusega lisaks.

Ta ei taha veel detailidesse minna, kuid ütleb, et selgelt on sisse toodud kaubandus ning arutelu tulemusel ka hulgikaubandus. Pangandus jäi näiteks välja. Endiselt käib kogu arvestus EMTAK koodide alusel. Tegemist on majandustegevuse koodiga, mida ettevõtjad on seni märkinud peamiselt statistilisel eesmärgil.

Peterson teeb aga meele kurvaks neil ettevõtjatel, kes loodavad, et EMTAK koodi puhul hakatakse arvestama põhikoodi kõrval ka nö teisi tegevusi. Taotlused peavad olema masinloetavad ning seetõttu ei anna seal erisusi teha ega kontrollida. Töötukassa soovib, et kogu protsess oleks kiire ja selge. Et ei peaks iga ettevõtte puhul kontrollima hakkama, milline on siis tegelik seis.

„Valitsuse otsus oli, et tuleb sihtida ning see tähendab, et ka iseärasused tulevad sisse. Abi annab see aga paljudele. Iga miljon majandusse on abiks," ütles Peterson kiirkommentaaris.

Üks ettevõte, mis on puudutatud EMTAK-koodi probleemist on Rahva Raamat. Nende kood on 47611 ja see tähendab raamatute jaemüüki spetsialiseeritud kauplustes. Samas on neil aina olulisemaks saamas ka toidu-joogi pakkumise pool.

Koodisüsteem on ebaõiglane

Rahva Raamatu juhatuse esimees Viljar Ots vastas ka Ärilehe küsimistele, sest nad on töötukassa toetuse osas saatnud kirju erinevatele ministritele. Huvitava poolena toob Ots välja veel selle, et kui toetuste saamisel peetakse neid raamatukaupluseks, siis kas neile ikka kehtivad toitlustusasutustele suunatud piirangud.

Milline on olnud senine suhtlus valitsusega ning kas on saadud ka otsus töötukassalt ning see vaidlustatud?