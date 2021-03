KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kes on pangale parem klient – üksikema, FIE või välismaal töötav ehitaja?

„Ole sa naine või mees, üksik või perekonnaga – üksik laenutaotluse esitaja on panga silmis alati riskantsem kui need, kes küsivad laenu kahe-, kolme- või koguni neljakesi. See on nii, sest pank peab alati vaatama, kuidas suudetakse võetud laenu pikema aja jooksul teenindada ning millised on laenu andmisega seotud riskid. Näiteks kui laenu võtab mitu inimest koos, siis on alati suurem tõenäosus, et isegi kui ühe laenuvõtjaga midagi peaks juhtuma, saab laen ikkagi tagasi makstud,” mainib Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova.

Kõikide klientide puhul – olgu neid siis üks või neli – on üldlevinud reegel, et võetud kodulaenu igakuine tagasimakse ei tohi ületada 40 protsenti inimese või leibkonna kuu kogusissetulekust. „See tähendab, et laenu saab anda ka üksikule või väiksema sissetulekuga inimesele, küsimus on aga laenusumma suuruses. Koos laenu võttes on võimalik saada suurem summa,” selgitab Ossipova.

Laenud ei sõltu vanusest ega töökohariigist

Pankades on ka mitmeid reegleid, mida laenude andmisel järgitakse: laenu andmisel vanemaealistele inimestele vaadatakse näiteks seda, et laenuvõtja vanus ei ületaks laenumaksete lõppedes 75 eluaastat. Samas ütleb Ossipova, et see kehtib eelkõige suuremate laenude puhul, mida võetakse kinnisvara ostuks. Kuid alati on võimalik erandeid teha.

„Kõik sõltub sellest, milline on inimese võime laen tagasi maksta. Kui laenuvõtjal on korralikud säästud ja korralikud sissetulekud, siis vanus otseselt piire ei sea,” ütleb Ossipova.