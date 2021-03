Kuidas kasvatada oma e-äri kasumlikkust?

Konkurents tarbija tähelepanu järele on suur. Tähelepanust on tänases virtuaalmaailmas saanud üks kõige olulisem ressurss – seda pole kunagi piisavalt, selle võitmise nimel investeerivad sotsiaalmeedia gigandid suuri rahasummasid, konkureerides nii üksteisega kui tihti ka enda loodud platvormil toimetavate tavakasutajatega.

Kuigi tähelepanu saamine on paljude ettevõtete jaoks eksistentsiaalselt oluline, sest sellest sõltub nende käive, siis tihti unustatakse seejuures samaväärset tähelepanu pöörata kasumlikkusele. Mis on ka arusaadav, kuna tähelepanu võitmiseks tehtavad tegevused on pealtnäha more fun, kiiremini mõõdetavad ja kasvunumbrid absoluutväärtustes väga paeluvad (näiteks eduka digiturunduse toel 100% käibekasvu kõlab ju iga nurga alt vaadates väga hästi).

Kokkuvõtteks on aga eduka e-äri tuumaks just kasum – äritegevusest alles jääv raha, mida on võimalik reinvesteerida uute äriideede käivitamisse, välisriikidesse laienemisse ja muuks. Kui selliste äriarenduse teemade jaoks tänasest äritegevusest piisavalt raha alles ei jää, on kasvava konkurentsi maastikul e-äris keeruline ellu jääda. Ehk siis juhul, kui ettevõtte soov on tänase e-äri kasvu harjal ka jätkuvalt purjetada, tuleb kasumlikkusele tähelepanu pöörata juba täna.

Vaatame lähemalt kolme olulist tegevust, mille kaasabil oma e-äri kasumlikkust kasvatada

Protsesside optimeerimine

Paljud protsessid, mis iga päev e-äris aset leiavad, on küllaltki keerukad, puudutavad mitmeid osapooli ning nõuavad arvestatavalt töötunde. Samas on paljude protsesside puhul tegemist lihtsalt väljakujunenud viiside ja meetoditega tööd teha, mida on võimalik märksa efektiivsemaks pöörata ja seeläbi kasumlikumalt teostada.

Järgmistele küsimustele keskendudes on võimalik leida kohad tänase äri protsesside optimeerimiseks: