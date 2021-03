Üürigarantiid pakkuv Eesti iduettevõte kaasas kohalikelt investoritelt 1,5 miljonit eurot

„Enamus väikeettevõtjaid ja üürileandjaid ei tea, mida üürniku makseraskuste korral ette võtta, ning mõte üürivõlgnikust on neile hirmutav“ ütleb ettevõtte tegevjuht. „Üürinõude müümisel maksab Hoovi ise iga kuu kokkulepitud päeval üürileandjale üüri- ja kõrvalkulude eest sõltumata üürniku maksekäitumisest ning omandab õiguse koguda üürnikult edaspidi ise makseid. Teenustasu on alates 1% igakuise arve summast.“

Mikk Laose sõnul on nõuete müümine ja faktooring paljudes ettevõtlusvaldkondades levinud viis rahavoogude juhtimiseks, kuid üürilepingute spetsiifika tõttu ei ole see praktika veel üürivaldkonda jõudnud. Samuti on faktooringu puhul enamasti tegemist nö. ebaehtsa faktooringuga, mille puhul faktooringupakkuja pakub sisuliselt krediiti, aga ei maanda kliendi jaoks krediidiriski, sest klient peab üle maksetähtaja läinud nõude tagasi ostma. „Hoovi eesmärk on seada esikohale üürileandja riskide maandamise aspekt üüri- ja kõrvalkulude laekumiste tagamise näol“, avab Mikk Laos Hoovi visiooni. Ettevõte reklaamib oma teenust „Üürigarantii“ nime all, kuna Hoovi asutajate sõnul on faktooringu mõiste paljudele inimestele kauge või seostub ainult krediidi võtmisega.