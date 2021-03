Tehingute arv kasvas taas. Kinnisvaraturule saabus defitsiit

Kuniks koroonaviiruse levik pole kontrolli alla saadud, jääb majanduslik olukord ebakindlaks. See on alla toonud pakkumiste arvud ning see jääb tänavu negatiivselt mõjutama järelturu aktiivsust. Seega näeme ka edaspidi olukorda, kus uusarenduste maht on kõrge, ent tehingute arvud on hoopis langenud. Teisest küljest tähendab see uusarenduste jätkuvalt kõrget osakaalu ning loomulikult ka uusi hinnarekordeid, sest kallinevad ehitushinnad on veelgi enam suurendanud hinnavahet uute ja vanade korterite vahel.