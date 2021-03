Kuidas muuta kodus ja liikvel töötamine lihtsaks?

Tööarvutit tuleb kasutada ainult töö tegemiseks. Seda ei tohi näiteks teiste pereliikmetega jagada. Võib tunduda, et kui näiteks laps kasutab korraks tööarvutit oma kodutöö tegemiseks ja saatmiseks, ei juhtu ju midagi halba. Samas on olnud reaalseid juhtumeid, kus koolitöö asemel on kogemata saadetud konfidentsiaalse sisuga dokumente.

Kui kodus kasutab internetti mitu inimest korraga ja ühendus jääb töö tegemiseks ebapiisavaks või on soov hoopiski vabas õhus tööd teha, on mitu varianti, kuidas tagada hea internetiühendus. Üheks võimaluseks on paigaldada sülearvutisse mobiilse interneti teenusega SIM-kaart. Selle abil saab oma kõnepaketis sisalduvat mobiilse interneti mahtu jagada ja kasutada erinevates seadmetes. Kui arvutil puudub SIM-kaardi pesa, siis on lahenduseks niinimetatud tasku-wifi seade. Tegemist on väikese 4G ruuteriga, mis jagab lähedal olevatele seadmetele internetti, tekitades personaalse traadita interneti leviala: tahvel- ja sülearvutisse või ka näiteks fotoaparaati. Sisuliselt on tegemist sama funktsionaalsusega, kui telefonist hot-spot luua, aga see ei tarbi telefoni akut ning on telefonist sõltumatu tagades ka pisut parema signaali vastuvõtu.