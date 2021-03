Ettevõtja vihane reaktsioon: on vaja tahet digiriik tööle panna. Sisuliselt ei viitsitagi süveneda piirangute kahju ulatusse

Loe Rahva Raamatu ja paljude teiste ettevõtete mure kohta täpsemalt siit.

Töötukassale esitletavad taotlused peavad olema masinloetavad ning seetõttu ei anna seal erisusi teha ega kontrollida, kõlas Petersoni sõnum. Töötukassa soovib, et kogu protsess oleks kiire ja selge. Et ei peaks iga ettevõtte puhul kontrollima hakkama, milline on tegelik seis.

„Loen imestusega töötukassa nõukogu esimehe Peep Petersoni kommentaari. Tema sõnul ei saa teha erisusi seetõttu, et taotlused peaksid olema masinloetavad ja et ei peaks iga ettevõtte puhul kontrollima, milline on tegelik seis. Siit jääb mulje, nagu riigipoolne ettevõtete toetamine on ehitatud üles vaid sellele, et neid toetusi oleks mugav jagada ja sisuliselt ei viitsitagi süveneda piirangute kahju ulatusse," kommenteerib Ots.

Otsa sõnul on tegelikkuses seda protsessi väga lihtne korraldada. "On vaja vaid tahet digiriik tööle panna," ütleb ta.

Ots selgitab, et maksuametis on iga töötaja küljes amet koos täpse ID koodiga, millega töötaja tegeleb ehk on võimalik välja võtta kõik toitlustusega tegelevad töötajad ettevõtete kaupa, kelle pealt ka makse makstakse.

"Seal on kogu info olemas ja peaks olema lihtne need andmed süsteemist kätte saada, sõltumata EMTAK koodist. Kui selline tehe jääb meie digiriigi jaoks müstika valdkonda, siis pehmelt öeldes on piinlik riigina sellist tiitlit endale taotleda. Või siis on küsimus hoopis selles, kas tahetakse ettevõtjaid võrdselt kohelda, mis aga peaks olema õigusriigi eesmärk," räägib Rahva Raamatu juht.

Järgnevalt on väljavõte maksuametist, kuidas ametid on seotud ID koodiga, mis on kiirelt masinoletavad.

Näide maksuameti töömailt. Ameti ID kood ja ametinimetus:

94120002 Köögi abitööline

51200001 Kokk

51319900 Mujal liigitamata ettekandjad ja kelnerid

34340001 Peakokk

51310004 Toitlustuse teenindusjuht

14120001 Kohviku juht

75120012 Pagar-kondiiter

51310002 Kelner

94120001 Käsitsi nõudepesija

34340004 Vanemkokk