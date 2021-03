VIDEO | Teadlased selgitavad, miks toiduained vahel lubatust vähem säilivad? Mida pidada kindlasti silmas toidu sulatamisel?

"Seire eesmärk on tuvastada võimalikke temperatuuriprobleeme ja et kõrvalekallete korral saaks kiirelt reageerida. Lisaks jälgivad töötajad pisteliselt külmikute temperatuure ka päeva jooksul kui kaupu külmikusse paigutatakse. Uuemates/renoveeritud kauplustes on kasutusel ka külmaseadmed, mis on varustatud temperatuuri salvestavate mõõdikutega, vastav info suundub tsentraalsesse süsteemi. Kui temperatuuride osas toimub muutusi, siis on need süsteemist koheselt näha," selgitab ta.