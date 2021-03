VIDEO | Teadlased selgitavad, miks toiduained vahel lubatust vähem säilivad? Mida pidada kindlasti silmas toidu sulatamisel?

Vaata videost, kuidas tunda ära toodet, mille säilivusaeg on juba möödas ning mida pidada silmas toidu sulatamisel, kui see sügavkülmast välja võtta.

Kuna uuringust tuli välja, et probleeme on ka kaupluses olevate külmkappidega ning juba selle tõttu väheneb toiduainete säilivusaeg, siis palusime seda teemat kommenteerida ka jaekettidel.

Maxima turundusdirektor Tiia Schapel ütleb esmalt, et kõikides Maxima kauplustes, logistikakeskuses ja tootmistsehhides on külmikute/külmladude temperatuuride kontrolli kord ja sagedus sätestatud vastava käitlemisüksuse enesekontrolli plaanis. Vastavalt sellele toimub külmikute temperatuuride seire minimaalselt üks kord päevas, temperatuuride kontrolli tulemused kantakse vastavale seirelehele.

"Seire eesmärk on tuvastada võimalikke temperatuuriprobleeme ja et kõrvalekallete korral saaks kiirelt reageerida. Lisaks jälgivad töötajad pisteliselt külmikute temperatuure ka päeva jooksul kui kaupu külmikusse paigutatakse. Uuemates/renoveeritud kauplustes on kasutusel ka külmaseadmed, mis on varustatud temperatuuri salvestavate mõõdikutega, vastav info suundub tsentraalsesse süsteemi. Kui temperatuuride osas toimub muutusi, siis on need süsteemist koheselt näha," selgitab ta.