LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja saab mind sundida koosolekul veebikaamerat kasutama?

See tähendab, et tööandjal tuleb isikuandmeid kasutada oma ülesande täitmiseks eesmärgipäraselt ja nii vähesel määral kui võimalik. Sestap peavad tööandjad ise hindama, kas neil on alust nõuda veebikoosolekul veebikaamera kasutamist ehk et hindama, mis eesmärki see täidab (millist probleemi lahendab)? Kui sellele küsimusele vastata ei oska või vastuseks on mugavus või kontrollivajadus, siis näib, et piisaks töötavast mikrofonist.