Kes saab, kes jääb ilma? Töötukassa tõttab appi just nendele sektoritele. Millised on tingimused?

Valitsusele tehtud ettepaneku kohaselt saab töötasu jätkutoetust taotleda ettevõte, mille käive või tulu on 2021. aasta märtsis langenud vähemalt 50 protsenti võrreldes perioodiga detsember 2019 kuni veebruar 2020. Arvutatakse ettevõtte selle perioodi kuu keskmine käive või keskmine tulu. Toetust makstakse nende töötajate eest, kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Töötukassa kompenseerib tööandjale 60 protsenti töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus bruto. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu jätkutoetust, omadest vahenditest brutotöötasu vähemalt 200 eurot. Kompensatsioon kantakse tööandjale pangakontole ja on ette nähtud töötajatele palga maksmiseks. Ettevõte ei tohi toetust saanud töötajaid 31. maini töötajaid koondada. Maksu- ja Tolliameti andmetele toetudes kontrollib töötukassa, kas tööandja on töötaja eest küsitud toetuse ja omaosaluse ka töötajale tasunud.