ecom2021 | Kuidas on kaugtöö mõjutanud küberkuritegevust?

Anette Ustal ja Helen Evert

Riskid on ajas muutunud, sest aina enam peavad ärid kolima internetti. Sel korral on saates IIZI küberkindlustuse ekspert Helen Evert ja Riigi Infosüsteemide ametist Lauri Tankler rääkimas, kuidas on kaugtöö mõjutanud küberkuritegevust ja selle kordineerimisest. Mida saavad ettevõtted ise ära teha selleks, et kaitsta andmeid ja mitte langeda küberkuritegevuse küüsi. Saadet juhib SEB Tallinna Innovatsioonikeskuse juht Anette Ustal.