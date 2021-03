Addinol: edu valem 0,3% hulka jõudmiseks

0,3%. Vähem kui pool protsenti. Just selline määr Eesti ettevõtteid on saavutanud Creditinfo hinnangul 15 aastat järjest järjepidevalt kõrge A-klassi krediidireitingu. Üks neist harukordsetest Eesti äridest on peagi 30. tegevusaastat tähistav Addinol Lube Oil OÜ, kelle esindused asuvad nii Ülemiste City lähistel kui ka Ülenurme tehnopargis. „Muidugi on meil hea meel selle tunnustuse üle. See on kinnitus, et nende kolme kümnendi jooksul tehtud otsused ja valikud on olnud põhjendatud ning tulemuslikud,“ räägib ärijuht ja juhatuse liige Tiina Suija, kes on ettevõtet juhtinud asutamisest alates.

Olulisi valikuid on tulnud Suija sõnul teha nii juhtimise, tootmise, meeskonnaloome kui ka müügistrateegiates. „Juhtimistasandil on osutunud õigeks otsus jääda 100% Saksa emafirma Addinol Lube Oil GmbH tütarettevõtteks Eestis. Tänu sellele otsusele oleme kasvanud tõeliselt rahvusvaheliseks ettevõtteks, hallates väikesest Eestist ligi kuuendikku planeedist. Nii oleme saanud tagada kiireid tarneid, täita eritoodete tellimusi ja kasutada emafirma ekspertide tehnilist oskusteavet. Samuti oleme jäänud truuks ühele kindlale brändile, jättes tooteportfelli laiendamata odavamate ja madalamakvaliteediliste brändidega, nagu on teinud paljud konkurendid. Seega tunneme oma tooteid väga põhjalikult ja oskame olla kompetentne partner ka kõige nõudlikumate tehniliste lahenduste juures,“ ütleb Suija.

Suija lisab, et müügi suurendamiseks valiti aastaid tagasi laienemisstrateegia Eestist väljapoole: alguses vahendajate kaasabil, hiljem tütarettevõtete ja filiaalide kaudu. Esimene tütarettevõte avati 2004. aastal Venemaal, seejärel Ukrainas ja Lätis ning siis filiaalid Leedus ja Bulgaarias. „Selle strateegia edukust märgati ka emafirmas Saksamaal, mistõttu avati 2009. aastal just Tartus Addinoli Ida-Euroopa keskus,“ meenutab Suija.

Uue põlvkonna määrdeained – made in Germany