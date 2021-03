Idufirma töötaja on noor ja teenib kahekordset Eesti keskmist palka

"Niivõrd suur vahe Eesti keskmise palgaga on üsna mõistetav, sest Eesti iduettevõtted loovad eelkõige kõrge lisandväärtusega töökohti ning 59% töötajatest on kõrgharidusega. Üldistades võib öelda, et Eesti iduettevõtte keskmine töötaja on noor tehnilise kõrgharidusega kõrgkvalifitseeritud tippspetsialist," selgitas Startup Estonia juht Eve Peeterson.

36% Eesti iduettevõtete töötajatest on naised ja 64% on mehed. "Kuigi naiste osakaal Eesti iduettevõtetes on viimastel aastatel kasvanud, on tegemist üsna meestekeskse sektoriga ehk tuleb tunnistada, et arenguruumi on veel kõvasti. Oleme veendunud, et edu alus on mitmekülgne, sidus ja avatud startup-ökosüsteem ning koostöös turuosalistega panustame lähiaastatel veelgi enam sellesse, et Eesti iduettevõtete ökosüsteem oleks võimalikult mitmekesine nii soo, vanuse, kultuurilises kui ka geograafilises vaates. Täna näeme selgelt, et meil on palju kasutamata potentsiaali nii naiste seas kui ka näiteks vanema generatsiooni kogemuste kaasamises," tõi välja Startup Estonia juht.