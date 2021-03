Skeleton alustas koostööd Jaapani konglomeraadiga ja siseneb Aasia autotööstusesse

Marubeni järgmise põlvkonna äriarenduse juht Masayuki Omoto sõnul on elektrifitseerimise võimaldamine Marubeni peamine prioriteet. "Skeleton sobib suurepäraselt meie portfelli, kuna täidab turunišši suure võimsusega ja ülipika eluaega tõhusate energiasalvestusseadmete vallas. Skeleton Technologies on tõestanud oma tehnoloogia konkurentsieeliseid praktilistes rakendustes ning nende toodetel on kahtlemata tugev turupotentsiaal. Meil on hea meel toetada Skeletoni, sest näeme, et lisaks tehnoloogilisele eelisele on nad seadnud sihid kiirele tootmise laiendamisele, mida tõendab nende osalemine kolme miljardi euro suuruses projektis European Battery Innovation koos ettevõtetega nagu Tesla ja BMW."