Kus asuvad Tallinna kõrgeima oodatava üüritootlusega korterid? Ühes asumis on oodatav üüritootlus vaid 2%

Kinnisvara24.ee tegevjuht Katrin Aron selgitas, et üüritootlus kujuneb ostuhinna ning oodatava üüritootluse alusel. "Kui korteriostu eesmärk on üüritulu teenimine, tasub vaadata Priisle, Mustjõe, Kivimäe, Kadaka ja Sitsi asumite kortereid. Priisles ja Mustjões on üüritootlus üle 11 protsendi ja üsna kõrge oodatav üüritootlus on ka Nõmmel Kivimäel - 10,6 protsenti," täpsustas Aron.

Priisle asumi korterite keskmine ruutmeetri hind on hetkel Kinnisvara24.ee portaalis 2087 eurot ning keskmine oodatav kuu üürihind 20,75 eurot/m2. Katrin Aroni sõnul viib üürihinna kõrgeks see, et Priisles on üsna madal üürikorterite pakkumus - hetkel pakutakse väljaüürimiseks vaid kaheksat korterit.

Ka Mustjõe ja Kivimäe asumites on nii müügiks kui väljaüürimiseks saadaval vähe kortereid. „Mustjõe eeliseks on kesklinna lähedus. Piirkonna lähistel asub mererand, aga ka metsa- ja spordirajad, mistõttu on see paljude inimeste jaoks eelistatud elupiirkonnaks. Varasemalt oli tegemist pigem eramajade piirkonnaga. Viimastel aastatel on Mustjõesse ehitatud ka uusi korterelamuid, kuid nõudlus ületab endiselt pakkumist. Kivimäe puhul võlub üürnikke aga Nõmme atmosfäär ning ka seal tuleneb üürikorterite kõrge nõudlus sellest, et piirkonnas on vähe korterelamuid," selgitas Aron.

Kadaka ja Sitsi asumites on nii müügiks kui väljaüürimiseks saadaval rohkem kortereid. Kinnisvara24.ee portaalis on Kadaka korterite keskmiseks müügihinnaks 2382 eurot ja Sitsi korteritel keskmiselt 2158 eurot ruutmeetri kohta. Oodatavad üürihinnad on Kadaka piirkonnas 15 ja Sitsis 13,75 eurot ruutmeetri kohta kohta.

Kõrgeima oodatava üüritootlusega Tallinna asumite TOP 5 s on Priisle (oodatav üüritootlus 11,9%), Mustjõe (11,2%) Kivimäe (10,6%), Kadaka (7,6%) ja Sitsi (7,6%).