BLOGI JA VIDEO | Pentus-Rosimannus: eurorahasid ei tohi käsitleda rahajagamisena. Toetused peavad kindlustama Eesti tulevikku

Pentus-Rosimannuse sõnul soovib Eesti Euroopa Liidust saadavat teadusrahastust kasutada ülikoolide ning ettevõtete koostöö edendamiseks: "See mure on olnud läbiv, et teadust tehakse, aga ettevõtjateni need teadustulemused ei jõua."

340 miljonit eurot läheb õiglase ülemineku tagamiseks Ida-Virumaal. Kaire Luht rääkis, et väljakutsete ring Ida-Virumaa jaoks on väga lai: "Peame asendama töökohti, aga on ka väljakutseid, mis puudutavad keskkonnatemaatikat või sotsiaalseid teemasid."

Lisaks taastuvenergiale üleminekule panustatakse rohepöörde raames aga ka energiasäästule: "Kõige mõistlikum energia on see, mis jääb kasutusele võtmata," ütles Pentus-Rosimannus. Seetõttu investeeritakse märkimisväärne summa ka energiatõhususe parandamiseks. 390 miljonit eurot kulub kortermajade renoveerimiseks.

Pentus-Rosimannuse sõnul ei tohiks eurorahasid aga käsitleda külvatud rahana, vaid seda peaks võtma vahenditena, mis kindlustavad Eesti tulevikku. Suur osa rahast läheb Euroopa Liidu jaoks olulistesse valdkondadesse nagu digi- ning rohepööre. Seetõttu on toetuste kasutamisele esitatud ka võrdlemisi ranged tingimused. Samas ei pea Pentus-Rosimannus seda probleemiks, sest tema sõnul kattuvad Eesti prioriteedid neis teemades ELi prioriteetidega.

Eesti eesmärk on eurotoetuste toel aidata ettevõtjatel kriisist tugevamana väljuda ning toetada majanduse ja teiste valdkondade mitmekesist arengut. Eurotoetused jõuavad pea kõikidesse Eesti elu valdkondadesse meditsiinist hariduse, rohe- ja digipöördest tööstusinvesteeringute ning kiire internetini.

Värskelt valitsuses tehtud ja eurorahade kasutamisega seotud otsustest rääksidi rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning rahandusministeeriumis nende teemadega tegelevad Kadri Tali, Triin Tomingas ja Kaire Luht. Eestil on seekord laiali jagada 4,83 miljardit eurot.

Teiste toetuste Euroopa Komisjoniga kokku leppimine võtab mõnevõrra kauem aega. Enamikele fondidele kandideerimisvoorud loodetakse avada tänavuse aasta lõpuks. Samas mainis rahandusminister Pentus-Rosimannus, et Eestil on jagamata ka võrdlemisi suur kogus eelmise eelarveperioodi toetustest, mida on selle aasta jooksul võimalik teha.