Kaubakeskuste parklatest saavad nädalavahetusel müügiplatsid? Drive-in müüki võivad pakkuda kõik, kel võimalik

Avatuks jäävad toidu- ja lemmikloomapoed, apteegid ning telekommunikatsiooni ettevõtted, restoranid tohivad pakkuda kaasamüüki. Võib ette tulla, et mõni toidupood müüb esmatarbekaupade kõrvalt ka näiteks elektroonikat, mis on samuti oluline osa inimeste igapäevastes toimingutes. “Esmatarbekaupadeks peame me ka šampoone või veekeedukanne ning seda, mida täpselt toidupoodides müüakse, ei reguleerita,” lisab Nõmm. Kui kaupluse põhitegevus on toidu müük, siis konkreetseid kaubagruppe kuskil piirama ei hakata. “Näiteks Prisma hüpermarketid, kus on suur tööstuskauba osa. Praeguse regulatsiooni kohaselt liigitatakse need ikkagi toidukauplusteks,” räägib Maaroos.